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  • Президент наградил ряд казахстанцев, учувствовавших в строительстве домов в Аулиекольском районе
ratel.kz Сегодня, 09:15
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Сегодня, 09:15
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Фото: ratel.kz

Президент наградил ряд казахстанцев, учувствовавших в строительстве домов в Аулиекольском районе

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении казахстанцев, учувствовавших в строительстве домов в Аулиекольском районе в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

За активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре Глава государства наградил: 

Орденом "Құрмет":

  • Ибраимова Даулета Дулатовича – председателя наблюдательного совета ТОО "Строй Элит Дом";
  • Карамакина Бауржана  Сабитовича  – директора ТОО "CK КBS";
  • Орымбаева Нурлана Бахетжановича  – генерального директора АО "Рудныйсоколовстрой";

Орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени: 

  • Владимирову Оксану Рашитовну – старшего прораба СУ "Отделстрой" АО "Рудныйсоколовстрой";
  • Жаксалыкова Олжабая Баймендовича – каменщика ТОО "БК-Строй".

Медалью "Ерен еңбегі үшін": 

  • Ариккулова Ерболата Булатовича  – бригадира ТОО "Строй Элит Дом";
  • Абдикова Дархана  Жаныбековича  –  заместителя директора ТОО "Алюминстрой";
  • Бекжанова Таира Ренатовича  –  директора филиала ТОО "Алия-Сервис";
  • Бораш Әбдірахман Әбдіхалықұлы   – директора ТОО "Парасат Строй Проект";
  • Кима Сергея Романовича  –  директора ТОО "БК-Стройпром".
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#награждение #президент #строительство #Костанайская область #пожар в Костанай
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:15
111
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