Президент наградил ряд казахстанцев, учувствовавших в строительстве домов в Аулиекольском районе

За активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре Глава государства наградил:
Орденом "Құрмет":
- Ибраимова Даулета Дулатовича – председателя наблюдательного совета ТОО "Строй Элит Дом";
- Карамакина Бауржана Сабитовича – директора ТОО "CK КBS";
- Орымбаева Нурлана Бахетжановича – генерального директора АО "Рудныйсоколовстрой";
Орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени:
- Владимирову Оксану Рашитовну – старшего прораба СУ "Отделстрой" АО "Рудныйсоколовстрой";
- Жаксалыкова Олжабая Баймендовича – каменщика ТОО "БК-Строй".
Медалью "Ерен еңбегі үшін":
- Ариккулова Ерболата Булатовича – бригадира ТОО "Строй Элит Дом";
- Абдикова Дархана Жаныбековича – заместителя директора ТОО "Алюминстрой";
- Бекжанова Таира Ренатовича – директора филиала ТОО "Алия-Сервис";
- Бораш Әбдірахман Әбдіхалықұлы – директора ТОО "Парасат Строй Проект";
- Кима Сергея Романовича – директора ТОО "БК-Стройпром".