Токаев наградил орденом "Барыс" І степени Пантелея Кесоглу
Сегодня, 09:02
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Сегодня, 09:02Сегодня, 09:02
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении Кесоглу Пантелея Константиновича орденом "Барыс" І степени за большой вклад в развитие культуры и эстрадного искусства, передаёт BaigeNews.
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