Президент наградил орденами работников сферы сельского хозяйства

Указом президента в канун Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности за плодотворный труд в сфере отечественного агропромышленного комплекса, вклад в инфраструктурное развитие сельской отрасли Казахстана группа работников сферы награждена государственными наградами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с орденом "Отан" присуждено генеральному директору товарищества "Зенченко и К" Зенченко Геннадию Геннадьевичу.

Ряд работников сельского хозяйства стали кавалерами орденов "Барыс" ІІ, ІІІ степеней, "Парасат" и "Құрмет", "Еңбек даңқы" ІІІ степени, а также награждены медалью "Ерен еңбегі үшін".