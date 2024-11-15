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Президент наградил орденами работников сферы сельского хозяйства

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akorda.kz Сегодня, 18:15
Сегодня, 18:15
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Фото: akorda.kz

Указом президента в канун Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности за плодотворный труд в сфере отечественного агропромышленного комплекса, вклад в инфраструктурное развитие сельской отрасли Казахстана группа работников сферы награждена государственными наградами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с орденом "Отан" присуждено генеральному директору товарищества "Зенченко и К" Зенченко Геннадию Геннадьевичу.

Ряд работников сельского хозяйства стали кавалерами орденов "Барыс" ІІ, ІІІ степеней, "Парасат" и "Құрмет", "Еңбек даңқы" ІІІ степени, а также награждены медалью "Ерен еңбегі үшін".

 

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