Президент наградил орденами работников сферы сельского хозяйства
Сегодня, 18:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:15Сегодня, 18:15
136Фото: akorda.kz
Указом президента в канун Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности за плодотворный труд в сфере отечественного агропромышленного комплекса, вклад в инфраструктурное развитие сельской отрасли Казахстана группа работников сферы награждена государственными наградами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с орденом "Отан" присуждено генеральному директору товарищества "Зенченко и К" Зенченко Геннадию Геннадьевичу.
Ряд работников сельского хозяйства стали кавалерами орденов "Барыс" ІІ, ІІІ степеней, "Парасат" и "Құрмет", "Еңбек даңқы" ІІІ степени, а также награждены медалью "Ерен еңбегі үшін".
Самое читаемое
- Семь человек погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области
- Аида Балаева высказалась о громком расследовании в отношении главы благотворительного фонда
- За взятку в 73,5 млн тенге арестовали главу госпредприятия в Алматы
- Землетрясение зарегистрировано в 858 км от Алматы
- Бюджет ФК "Астана" шокировал борцов с коррупцией