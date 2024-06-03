Президент наградил Наримана Кипшакбаева орденом "Отан"

Указом Президента Республики Казахстан экс-министр водного хозяйства Нариман Кипшакбаев награжден орденом "Отан" за особый вклад в социально-экономическое развитие страны и активную общественную деятельность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

"Хочу поблагодарить Наримана Кипшакбаевича за огромный вклад в развитие водного хозяйства Казахстана. Плоды его многолетней работы до сих пор приносят пользу как нашей стране, так и соседним государствам. Также хочу поздравить ветерана отечественной водной отрасли с 90-летним юбилеем. Нариман Кипшакбаевич по-прежнему очень активен в вопросах водной безопасности Казахстана и охраны водных объектов республики, показывая пример всем своим коллегам", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Нариман Кипшакбаев родился 27 мая 1934 года в Костанайской области. С 1981 по 1990 годы был министром мелиорации и водного хозяйства Казахской ССР. С 1990 по 1995 годы — председателем Государственного комитета по водным ресурсам. За годы независимости руководил разработкой проекта Водного кодекса и внес большой вклад в создание международной организации по использованию вод трансграничных рек между государствами Центральной Азии, Россией и Китаем. Сыграл важную роль в создании Международного фонда спасения Арала, который существует до сих пор.

В настоящее время Нариман Кипшакбаев высказывает предложения по вопросам Аральского моря и реки Сырдарья. За долгую трудовую деятельность удостоился более десятка наград, среди которых орден "Құрмет" за большой вклад перед государством и орден "Барыс" II степени.