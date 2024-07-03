Президент Монголии прилетел в Астану на саммит ШОС

Ухнаагийна Хурэлсуха в столичном аэропорту встретил заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев, передаёт BaigeNews.

Президент Монголии примет участие в саммите ШОС, который состоится в Астане 3-4 июля.

Монголия – первое государство, получившее статус наблюдателя в Шанхайской организации Сотрудничества в 2004 году. Тогда произошло географическое расширение объединения, что стало свидетельством роста международного авторитета ШОС.



В рамках казахстанско-монгольского сотрудничества, следует отметить, что помимо традиционно дружеских политических отношений, взаимодействие в торгово-экономической сфере является прочным базисом двустороннего сотрудничества. По итогам 2023 года двусторонний товарооборот составил $133 млн, продемонстрировав рост на 27,7% по сравнению с 2022 годом.