Президент Монголии: Последовательно придерживаемся позиции наблюдателя ШОС

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, выступая на встрече "ШОС плюс", отметил сложное время, в которое проходит мероприятие в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Расширенное заседание проходит в непростое время. Негативные последствия пандемии ещё не преодолены полностью. И мировое сообщество сталкивается с такими вызовами как резкое усиление конфронтаций, вооружённые конфликты, рост цен, нехватка продовольствия. Монголия последовательно придерживается позиции наблюдателя ШОС. В дальнейшим будем расширять сотрудничество с государствами-членами и партнёрами по диалогу", - сказал президент Монголии.

В саммите ШОС приняли участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Кроме того, на саммит приехали генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Ранее сообщалось, что Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества. Принята Астанинская декларация Шанхайской организации сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в ШОС.