Токаев: Молодость – это время, которое нужно посвятить самоотверженной службе стране
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Касым-Жомарт Токаев встретился с учёными в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В выступлении он отметил, что наш стратегический курс нацелен на поступательное укрепление государственности и повышение благополучия народа.
"Важно, чтобы все граждане, в особенности молодёжь, хорошо понимали это и не оставались в стороне от реформ. Именно новому поколению предстоит включиться в процесс преобразований и в полной мере ощутить плоды проводимых в нашей стране реформ. Одарённая, целеустремленная и трудолюбивая молодёжь, в том числе учёные, – яркий символ современного Казахстана. Молодые высокообразованные граждане являются главным капиталом нашей нации и ключевым двигателем позитивных перемен в обществе", - сказал президент.
Он отметил, что во все времена наш народ был открыт ко всему новому, стремился к знаниям, творчеству и созиданию, превозносил ценности единства и солидарности.
Сегодня высокий уровень образования, прогрессивное мышление, гражданская ответственность, уникальное полиязычие и культурное многообразие являются базовыми составляющими нашей национальной идентичности и ключевыми элементами так называемой казахской мягкой силы, или soft power".
"В своё время такие выдающиеся деятели, как Шокан, Абай, Алихан, Ахмет, Каныш, поражали людей своим интеллектом. Отношение других народов к казахам сформировалось благодаря таким великим личностям. Сейчас много молодых людей, которые обрели всемирную известность благодаря своим знаниям и таланту. Они легко осваивают иностранные языки, быстро адаптируются к любой среде. За рубежом нас считают открытым и образованным народом. Любознательность, трудолюбие, целеустремленность и креативность – это качества, которыми мы наделены. Мы всегда должны уметь эффективно использовать эти качества", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также сказал, что страна возлагает большие надежды на молодых учёных, владеющих современными технологиями.
"Мы создаём наилучшие условия, чтобы молодёжь могла заниматься наукой. В этом году при Национальной академии наук был создан Совет молодых учёных. Я надеюсь, что этот совет объединит талантливых молодых людей и направит их на путь науки. Шакарим говорил: "Жас көңілде жарық бар" ("В юной душе есть свет"). Наша молодёжь должна быть креативной и новатором. Молодость – это не время, которое следует тратить впустую, а время, которое нужно посвятить на то, чтобы самоотверженно служить стране. Жизненный путь академика Каныша Сатпаева – яркий тому пример. Учёный начал писать учебник "Алгебра", когда ему было всего 25 лет. В возрасте около 30 лет он открыл месторождение в Жезказгане.
Молодые учёные должны приносить пользу родной стране. Важно, чтобы подрастающее поколение было образованным и патриотичным. Каждый молодой человек должен стремиться стать ответственным гражданином – Адал азамат. Только преданные стране и своему делу ответственные граждане смогут привести Казахстан к процветанию", - заключил президент.