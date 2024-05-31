Токаев: Молодость – это время, которое нужно посвятить самоотверженной службе стране

Касым-Жомарт Токаев встретился с учёными в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В выступлении он отметил, что наш стратегический курс нацелен на поступательное укрепление государственности и повышение благополучия народа.

"Важно, чтобы все граждане, в особенности молодёжь, хорошо понимали это и не оставались в стороне от реформ. Именно новому поколению предстоит включиться в процесс преобразований и в полной мере ощутить плоды проводимых в нашей стране реформ. Одарённая, целеустремленная и трудолюбивая молодёжь, в том числе учёные, – яркий символ современного Казахстана. Молодые высокообразованные граждане являются главным капиталом нашей нации и ключевым двигателем позитивных перемен в обществе", - сказал президент.

Он отметил, что во все времена наш народ был открыт ко всему новому, стремился к знаниям, творчеству и созиданию, превозносил ценности единства и солидарности.

Сегодня высокий уровень образования, прогрессивное мышление, гражданская ответственность, уникальное полиязычие и культурное многообразие являются базовыми составляющими нашей национальной идентичности и ключевыми элементами так называемой казахской мягкой силы, или soft power".

"В своё время такие выдающиеся деятели, как Шокан, Абай, Алихан, Ахмет, Каныш, поражали людей своим интеллектом. Отношение других народов к казахам сформировалось благодаря таким великим личностям. Сейчас много молодых людей, которые обрели всемирную известность благодаря своим знаниям и таланту. Они легко осваивают иностранные языки, быстро адаптируются к любой среде. За рубежом нас считают открытым и образованным народом. Любознательность, трудолюбие, целеустремленность и креативность – это качества, которыми мы наделены. Мы всегда должны уметь эффективно использовать эти качества", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также сказал, что страна возлагает большие надежды на молодых учёных, владеющих современными технологиями.