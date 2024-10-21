Президент Молдавии будет избран во втором туре
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На выборах в Молдавии после обработки более 80% протоколов в первом туре никто из кандидатов не набрал нужного числа голосов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ntv.ru.
По предварительным данным ЦИК Молдавии, на выборах лидирует действующая глава республики Майя Санду. Она набрала 36,8% голосов. На втором месте — независимый кандидат, бывший генпрокурор Александр Стояногло с 29,19%. Третью срочку занял кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый с 13,88%.
Так как никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, президент будет избран во втором туре, который пройдет 3 ноября.
При этом в Приднестровье после обработки 100% протоколов лидирует Стояногло, там он набрал 35,41% голосов, а Санду — 25,21%.
Кроме того, обработаны более 80% протоколов на референдуме о вступлении в ЕС — против проголосовали 54,95% граждан Молдавии, поддержали идею 45,01%. А в Гагаузии против вступления в Евросоюз выступили почти 95%.
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