Президент Кыргызстана собрал в горах мусор, оставленный после пикников

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров собрал мусор в горах, оставленный отдыхающими после пикников. На видео размещенным на личной страничке в Facebook, глава государства показывает красивую природу и обращает внимание на мусор, который там оставляют отдыхающие, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Кыргызстана призывает убирать за собой мусор после отдыха.