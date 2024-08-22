Президент Кыргызстана собрал в горах мусор, оставленный после пикников
Вчера, 23:41
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Вчера, 23:41Вчера, 23:41
145Фото: скриншот с видео
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров собрал мусор в горах, оставленный отдыхающими после пикников. На видео размещенным на личной страничке в Facebook, глава государства показывает красивую природу и обращает внимание на мусор, который там оставляют отдыхающие, передаёт BaigeNews.kz.
Президент Кыргызстана призывает убирать за собой мусор после отдыха.
"Если вы видите, что несознательные люди оставили за собой мусор, собирайте, пожалуйста, и его. От этого к вашим рукам зараза не прилипнет", — обратился он к соотечественникам.