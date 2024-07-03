Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану

Садыр Жапаров прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС в период с 3-4 июля. В столичном аэропорту Президента Кыргызстана встретил Глава Правительства РК Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

“Казахстан и Кыргызстан выстраивают крепкие союзнические двусторонние взаимоотношения – между странами подписан соответствующий договор об их углублении и расширении. Взаимный товарооборот демонстрирует устойчивый рост. В период с 2019 по 2023 гг. данный показатель увеличился на 67,3% и достиг $1 572 млн”, - говорится в сообщении.

В рамках саммита ШОС будут затронуты вопросы мирового сотрудничества по Центральной Азии, в том числе в сферах энергетики, безопасности и др.