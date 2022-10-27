Президент Кыргызстана прибыл в Астану с рабочим визитом

Фото: mfa.gov.kg

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 октября, с рабочим визитом прибыл в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Борт Главы государства приземлился в международном аэропорту Нурсултана Назарбаева.

Сообщается, что в рамках визита Президент Садыр Жапаров примет участие в работе Первой встречи лидеров "Центральная Азия — Европейский Союз", проведёт ряд двусторонних встреч на высшем уровне.

Кроме того, Глава Кыргызстана примет участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Кыргызской Республики в Республике Казахстан.