Президент Конго прибыл в Астану

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казахстан. Кадрами из аэропорта поделилась Служба госохраны РК, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ҚР МКҚ | СГО РК (@sgork_official)

Ранее в СГО предупредили, что в связи с проведением в Астане ряда общественно-политических мероприятий с 7 по 10 августа в столице введут временные ограничения на передвижение транспорта и пешеходов.

3 августа будут проведены совместные плановые учения. Мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных и правоохранительных органов, а также Вооруженных сил РК, в том числе военной авиации.