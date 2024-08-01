Президент Конго прибыл в Астану
Сегодня, 22:50
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Сегодня, 22:50Сегодня, 22:50
126Фото: скриншот
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казахстан. Кадрами из аэропорта поделилась Служба госохраны РК, передаёт BaigeNews.kz.
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Ранее в СГО предупредили, что в связи с проведением в Астане ряда общественно-политических мероприятий с 7 по 10 августа в столице введут временные ограничения на передвижение транспорта и пешеходов.
3 августа будут проведены совместные плановые учения. Мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных и правоохранительных органов, а также Вооруженных сил РК, в том числе военной авиации.
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