Президент КФФ Адлет Барменкулов находится под следствием УЕФА сообщают зарубежные СМИ

Президент Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов находится под следствием УЕФА по подозрению в организации договорных матчей, передает BaigeNews.kz co cсылкой на Inside The Games.

"В отношении Адилета Барменкулова проводится расследование касательно того, что он знал о договорных матчах и ничего не делал в отношении них, что позволяет предположить, что он имел или имел личную заинтересованность в этих матчах или в услугах, оказанных ему другими должностными лицами", - сообщает издание Inside The Games.

В социальных сетях Барменкулов опубликовал видеозаявление, подтверждающее, что договорные матчи состоялись, однако уточнил, что это уже в прошлом и больше такого не происходит.

В результате Комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине вмешался и возбудил дело против президента казахстанского футбола, который, по крайней мере, допустил коррупцию в футболе.

"Я согласен, что сложно менять структуру футбольного клуба, когда прошлые победы были достигнуты сомнительными способами", - сказал Барменкулов в видеоролике.

Великие лидеры должны мыслить не локально, а глобально и системно. Чтобы навести порядок в футболе в нашей стране, нам нужно действовать вместе, а не поодиночке. Говоря о коррупции, клубы должны прекратить попытки подкупа арбитров, заявил он.



В КФФ пока официально не прокомментировали расследование УЕФА в отношении президента федерации.