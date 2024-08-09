Президент казахстанской федерации бокса сделал громкое заяление после провала на Олимпиаде
Сегодня, 17:21
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Сегодня, 17:21Сегодня, 17:21
159Фото: pxhere.com
После худшего результата в истории, показанного казахстанскими боксёрами на Олимпиаде в Париже, президент федерации сделал громкое заявление. По словам Шахмурата Муталипа, казахстанскому боксу требуется реформа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sportarena.kz.
"Мы берём всю ответственность на себя и не хотим оправдываться. Мы все виноваты. И федерация, и тренеры. Все мы увидели наши ошибки, минусы и недостатки и пришли к выводу, что федерации бокса Казахстана нужна реформа", - сказал он.
На Олимпийских играх в Париже казахстанцы завоевали одно "серебро" (Нурбек Оралбай) и одну "бронзу" (Назым Кызайбай).
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