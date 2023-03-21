Президент Казахстана завершает выстраивание нового властного контура — российские СМИ

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Российское издание "Коммерсантъ" отмечает, что после недавних выборов депутатов мажилиса можно ожидать прихода в страну "живой политики". СМИ отмечают, что новая для Казахстана реальность, в которой это стало возможно, была создана менее чем за год, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно предварительным данным ЦИК Казахстана, которые были обнародованы 20 марта, в нижнюю палату парламента прошли шесть партий. И это уже необычно, потому что вдвое больше, чем в период правления первого президента Нурсултана Назарбаева.

Такой итог не в последнюю очередь стал возможен благодаря серьёзному реформированию избирательного законодательства, которое инициировала сама власть. В частности, порог прохождения в парламент для партий был снижен с 7 до 5 процентов. В стране также было либерализовано законодательство о партиях, что дало возможность зарегистрироваться двум новым политическим силам, одна из которых — партия Respublica — заняла, согласно предварительным данным ЦИКа, третье место.

Политолог Газиз Абишев, анализируя предварительные итоги выборов, полагает, что распределение мандатов по партийным спискам должно быть следующим: "Аманат" — 40 мест, "Ауыл" — 8, Respublica и "Ак Жол" — по 6, НПК — 5, ОСДП — 4 места.

И хотя партия "Аманат" получила больше половины голосов избирателей, это отнюдь не гарантировало ей большинство в нижней палате. Выручили одномандатники.

Напомним, после конституционных изменений, принятых на референдуме в июне прошлого года, депутатов нижней палаты парламента выбирают по смешанной системе: 70% — от партий и 30% — по одномандатным округам.

С учётом одномандатников "Аманат" может иметь в парламенте больше 60 мест, притом что большинство — это 50 мест. Это должно позволить ей сформировать правительство. В любом случае в нынешнем парламенте, куда, пусть и в небольшом количестве, прошла оппозиционная ОСДП, дискуссии могут значительно оживиться.