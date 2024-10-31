Президент Казахстана заверил иностранных инвесторов в дальнейшем улучшении инвестиционной среды

Казахстан уделяет особое внимание повышению привлекательность инвестиционного климата. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Президент Казахстана отметил, что в 2023 году экономика страны привлекла впечатляющую сумму в 23 миллиарда долларов в виде прямых иностранных инвестиций.

"Согласно международному институту менеджмента Казахстан вошёл в 35 наиболее конкурентоспособных стран мира. Здесь также присвоен стране исторически самый высокий рейтинг. Нельзя на этом расслабляться. Необходимо продолжать работу по дальнейшему привлечению инвестиций", - сказал Токаев.

Он отметил, что впереди стоит более амбициозная задача.