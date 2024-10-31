Президент Казахстана заверил иностранных инвесторов в дальнейшем улучшении инвестиционной среды
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Казахстан уделяет особое внимание повышению привлекательность инвестиционного климата. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Президент Казахстана отметил, что в 2023 году экономика страны привлекла впечатляющую сумму в 23 миллиарда долларов в виде прямых иностранных инвестиций.
"Согласно международному институту менеджмента Казахстан вошёл в 35 наиболее конкурентоспособных стран мира. Здесь также присвоен стране исторически самый высокий рейтинг. Нельзя на этом расслабляться. Необходимо продолжать работу по дальнейшему привлечению инвестиций", - сказал Токаев.
Он отметил, что впереди стоит более амбициозная задача.
"Мы продолжаем работу для достижения новой амбициозной цели - привлечь 150 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций к 2029 году. Для этого государственным органам по привлечению инвестиций предоставлены полномочия решить рабочие вопросы по принципу "здесь и сейчас". Я подписал указ Президента, закладывающий инструмент для существенной либерализации национальной экономики. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить приверженность по улучшению инвестиционной среды в Казахстане", - сказал глава государства.