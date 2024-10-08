Президент Казахстана выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе

Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Москву, принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Казахстана поблагодарил Владимира Путина за традиционно теплый прием и плодотворную работу России в ходе председательства в СНГ.

Глава государства отметил, что для Казахстана дальнейшее укрепление потенциала СНГ как авторитетной международной организации, созданной на основе Алма-Атинской Декларации 1991 года, является безусловным приоритетом.

"В заслугу Содружеству Независимых Государств можно и нужно поставить недопущение развития ситуации на постсоветском пространстве по самому худшему сценарию, как это произошло, например, на Балканах в 90-е годы прошлого столетия. Поэтому, на мой взгляд, мы должны беречь наше Содружество, и в этих целях предпринимать самые эффективные меры для укрепления взаимного доверия, воздерживаться от публичных критических выпадов на уровне глав государств, проявлять сдержанность и благоразумие", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, сегодняшняя встреча призвана придать новый импульс работе СНГ в условиях геополитической нестабильности и стремительно меняющейся международной обстановки.

"Казахстан приветствует взаимные шаги Азербайджана и Армении, нацеленные на заключение мирного договора. Мы также с удовлетворением отмечаем существенный прогресс в завершении юридического оформления отдельных участков межгосударственных границ в регионе Центральной Азии", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Содружество Независимых Государств приобрело широкое международное признание в качестве эффективной региональной организации, вносящей свой весомый вклад в процессы глобального сотрудничества и развития.

"Содружество имеет развитую систему контактов и наработанные полезные связи с различными структурами ООН, а также с множеством других международных и региональных организаций. Авторитет СНГ на мировой арене растет. В прошлом году были учреждены статусы Наблюдателя и Партнера СНГ, что продемонстрировало открытость и зрелость нашей Организации. В продолжение этой институциональной работы предлагаю рассмотреть вопрос учреждения формата "СНГ+". Данная площадка станет основой для расширения региональных связей Содружества", – заявил Глава нашего государства.

По мнению Президента, на фоне роста нестабильности в мировой экономике в фокусе нашего постоянного внимания должны оставаться вопросы торгово-экономического взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что для Казахстана традиционно привлекательны рынки СНГ, на которые приходится более четверти внешнего товарооборота нашей страны.

"Уверен, принятое в 2023 году Соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций будет всемерно содействовать углублению наших торгово-экономических связей. Важно также продолжить работу по усилению взаимодействия в вопросах промышленной кооперации, упрощения таможенного регулирования, формирования новых логистических цепочек, внедрения цифровых технологий. Сегодня все более востребованной становится ярмарочная торговля. Предлагаю запустить межгосударственную программу "Ярмарка Содружества", в рамках которой будут ежегодно проводиться торговые мероприятия в различных городах стран СНГ с приглашением ремесленников и аграриев всего Евразийского региона. Первую выставку готовы принять в одном из древнейших городов Казахстана – Таразе, который в свое время был важным узлом Великого Шелкового пути и издревле назывался "городом купцов", – предложил Президент.

В выступлении было отмечено, что эффективная торгово-экономическая кооперация тесно связана с развитием транспортных коридоров. Глава государства подчеркнул, что Казахстан приступил к масштабному расширению своей железнодорожной инфраструктуры на основных международных маршрутах.

"В прошлом году мной было предложено разработать Концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств – участников СНГ. Думаю, что эту работу можно было бы завершить как можно скорее. В целом, качественная синхронизация таких глобальных проектов, как "Один пояс – Один путь", "Север – Юг", Транскаспийский маршрут и другие, позволит выстроить единую концепцию экономического, институционального и транспортного развития на евразийском континенте", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Другой перспективной задачей Президент назвал активизацию сотрудничества в области цифровизации.

Отдельный блок в речи Касым-Жомарта Токаева был посвящен расширению духовных и культурных связей народов СНГ.

"Важно постоянно расширять сферы и направления нашего культурно-гуманитарного сотрудничества. Прошедшие недавно в Астане Всемирные игры кочевников собрали свыше двух тысяч спортсменов из 85 государств. Это показало высокий интерес в мире к этноспортивному движению, к культурному наследию в прошлом кочевых народов", – сказал Президент Казахстана.

Важнейшее направление совместной работы – развитие межвузовских и молодежных контактов. Глава государства предложил для активизации студенческих обменов и научных стажировок запустить новую программу "Академическая столица Содружества".

По мнению Касым-Жомарта Токаева, особое значение также имеет совместная разработка Концепции евразийской безопасности. Он полагает, что наиболее подходящей платформой дискуссии на эту судьбоносную проблематику является именно СНГ.

Президент Казахстана остановился на вопросах празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в следующем году.

"Этот юбилей объединяет все народы Содружества, символизируя торжество идей свободы и справедливости. Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", – отметил Глава государства.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев поддержал решение о председательстве Республики Таджикистан в СНГ в 2025 году и проведении очередного саммита в Душанбе.

В ходе заседания также выступили Президент России Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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