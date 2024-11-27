Президент Казахстана выступил на XX Форуме межрегионального сотрудничества

XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Уфе. Главы государств участвуют в мероприятии в формате видеоконференцсвязи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил важность Форума межрегионального сотрудничества.

"За два десятилетия Форум превратился в эффективную площадку, где задаётся тон укреплению стратегического партнёрства между нашими странами. Сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционных сферах, промышленной кооперации демонстрирует стабильную динамику роста. Товарооборот растёт. В прошлом году он достиг впечатляющих 27 миллиардов долларов. При этом на долю России приходится почти 20% внешней торговли Казахстана. Совокупный объём прямых российских инвестиций приблизился к 25 миллиардам долларов. Существенно вырос ежегодный приток инвестиций, увеличившись по итогам прошлого года в два раза до трёх миллиардов долларов", - сказал Токаев.

По его словам, в Казахстане успешно функционируют 23 тысячи российских и совместных компаний, что составляет почти половину всех казахстанских предприятий с иностранным участием.

"В сотрудничестве с ведущими российскими компаниями реализуются высокотехнологичные проекты в таких сферах, как производство полиэтилена, минеральных удобрений, машиностроения, а также добычи углеводородов. Это наглядно свидетельствует о высоком уровне экономической интеграции между нашими странами. Уверен, сегодняшний форум станет отправной точкой для выработки новых согласованных подходов к развитию торгово-экономической кооперации двух стран на принципах взаимовыгодного и равноправного партнёрства", - сказал президент Казахстана.

Отметим, форумы межрегионального сотрудничества двух стран проходят с 2003 года, поочередно в одном из городов России и Казахстана. В прошлом году в Костанае по итогам переговоров были подписаны соглашения на 83 миллиона долларов.

Тема нынешнего форума - реализация потенциала торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Напомним, 27 ноября глава государства лично встретил Владимира Путина в аэропорту Астаны. Российский президент прибыл в Казахстан с государственным визитом. Ранее пресс-служба Акорды сообщала, что помимо участия в форуме Токаев и Путин проведут переговоры на высшем уровне, а также в рамках очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности.

Отметим, что в преддверии своего визита в Казахстан российский президент дал большое интервью газете "Казахстанская Правда". В свою очередь Касым-Жомарт Токаев побеседовал с журналистами газеты "Известия".