Президент Казахстана выступил на открытии Всемирных игр кочевников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия 5-х Всемирных Игр кочевников, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня стартуют долгожданные Всемирные игры кочевников. Это важное событие. Благодарю глав братских стран за то, что принимают участие в церемонии открытия игр. Приветствую вас на казахской земле", — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что культура кочевников и их традиции едины. Он также добавил, что Казахстан на весь мир известен как земля, где царит единство и дружба разных народов.

"Мы хотим, чтобы мир царил и в других странах мира, поэтому мы проводим Игры кочевников. Игры кочевников - это праздник единства и дружбы. Пусть наша дружба будет вечной. Объявляю 5-ые Всемирные игры кочевников открытыми", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, на стадионе "Астана Арена" в данный момент проходит открытие Всемирных игр кочевников.

Ранее прошёл парад стран-участников игр. Самым первым флагом, который вынесли на сегодняшней церемонии открытия был флаг Казахстана. Его презентовали дети разных этносов.