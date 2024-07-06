Президент Казахстана выступил на неформальном саммите Организации тюркских государств

Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что тема саммита "Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности" отвечает общим интересам всех стран. По его словам, сегодняшняя встреча нацелена на достижение таких ключевых приоритетов, как повышение благосостояния тюркских народов, определение новых направлений развития, укрепление братских уз и обеспечение стабильности в регионе.

По словам Президента, Казахстан в качестве действующего председателя Организации тюркских государств вносит свой вклад в повышение эффективности ее деятельности.

"Мы приложим все усилия для укрепления международного статуса Организации. Под девизом Организации "TURKTIME!" мы наращиваем наше взаимодействие. На сегодняшний день проведено около 40 мероприятий. Выработаны новые механизмы сотрудничества между нашими странами в таких сферах, как социальная политика, деятельность правоохранительных органов, образование, технологии, инновации и промышленность. В сентябре в столице Казахстана пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, которые призваны способствовать продвижению богатой тюркской культуры. Пользуясь случаем, хочу пригласить спортсменов из братских стран принять участие в этих зрелищных состязаниях", – сказал Глава государства.

Далее он подчеркнул, что обеспечение глобальной безопасности и стабильности является одним из приоритетов внешней политики Казахстана. По его мнению, тюркские народы всегда должны сохранять солидарность.