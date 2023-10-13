Президент Казахстана высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учётом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества.

На фоне нынешнего застоя в Совете Безопасности ООН лидер Казахстана считает возможным и даже необходимым усилить роль Генеральной Ассамблеи ООН как наиболее представительного органа этой универсальной организации.