Президент Казахстана выразил соболезнования родным поэта Несипбека Айтулы
Сегодня, 12:29
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Сегодня, 12:29Сегодня, 12:29
107Фото: Baigenews.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля Казахстана Несипбека Айтулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Несипбек Айтулы внёс значительный вклад в развитие национального искусства и культуры, возрождение духовной сферы. Известные произведения поэта, ставшего вестником независимости Казахстана, получили заслуженное признание среди широкой читательской аудитории.
Светлый образ Несипбека Айтулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда останется в нашей памяти", – говорится в телеграмме.
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