Президент Казахстана выразил соболезнования родным поэта Несипбека Айтулы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля Казахстана Несипбека Айтулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Несипбек Айтулы внёс значительный вклад в развитие национального искусства и культуры, возрождение духовной сферы. Известные произведения поэта, ставшего вестником независимости Казахстана, получили заслуженное признание среди широкой читательской аудитории.

Светлый образ Несипбека Айтулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда останется в нашей памяти", – говорится в телеграмме.