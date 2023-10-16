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Президент Казахстана выразил соболезнования родным поэта Несипбека Айтулы

Сегодня, 12:29
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29
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Фото: Baigenews.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля Казахстана Несипбека Айтулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Несипбек Айтулы внёс значительный вклад в развитие национального искусства и культуры, возрождение духовной сферы. Известные произведения поэта, ставшего вестником независимости Казахстана, получили заслуженное признание среди широкой читательской аудитории.

Светлый образ Несипбека Айтулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда останется в нашей памяти", – говорится в телеграмме.

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