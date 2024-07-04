Президент Казахстана выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову

Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за его личное участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве лидера туркменского народа.

По словам Касым-Жомарта Токаева, казахско-туркменские отношения развиваются по восходящей.

"Туркменистан является очень авторитетным нейтральным государством, играющим большую роль в обеспечении мира, безопасности, многостороннего сотрудничества. Ваше присутствие сегодня в Астане имеет очень большое значение, в первую очередь, с точки зрения обсуждения конкретных вопросов нашего взаимодействия в области энергетики", – сказал глава государства.

Лидер Казахстана выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за поддержку культурного наследия казахского народа – открытие памятника великому композитору Курмангазы Сагырбайулы в Ашхабаде.

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение принять участие в саммите ШОС и за личную поддержку в открытии монумента туркменскому поэту Махтумкули Фраги в столице Казахстана.

"Мы Вам благодарны за приглашение в качестве почетного гостя на саммит Шанхайской организации сотрудничества. У нас была возможность высказать мнение нейтрального Туркменистана в этой международной структуре. Как Вы отметили, у нас очень много возможностей и потенциала в решении вопросов в сфере энергетики", – отметил председатель Халк Маслахаты.

Также на встрече рассмотрены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сферах промышленности, транспорта и логистики.