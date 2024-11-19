Президент Казахстана встретился с премьер-министром Сербии

Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Белграде, провёл встречу с премьер-министром Республики Сербия Милошем Вучевичем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Глава государства отметил плодотворный характер состоявшихся переговоров с Президентом Александром Вучичем.

"Мы высоко ценим наше давнее партнерство и многогранные связи с Сербией, основанные на крепких узах дружбы и взаимопонимания. Сегодня мы стали свидетелями подписания ряда важных межправительственных и межведомственных соглашений в таких областях, как космос, телекоммуникации, сельское хозяйство, оборонная промышленность, образование и туризм. Регулярный политический диалог и экономическое взаимодействие на различных уровнях отвечают нашим коренным интересам", – сказал он.

Глава государства призвал правительства Казахстана и Сербии приложить совместные усилия для качественной реализации достигнутых договоренностей, особенно в части определения нескольких крупных экономических проектов, реализация которых придаст серьезный импульс расширению двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в данном контексте большие надежды возлагает на работу Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Делового совета.

Президент также заверил собеседника в том, что Правительство Казахстана готово обеспечить полную поддержку сербским бизнесменам, реализующим инвестиционные проекты в нашей стране.