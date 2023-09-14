Президент Казахстана встретился с главами стран Центральной Азии в Душанбе
Сегодня, 16:10
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Сегодня, 16:10Сегодня, 16:10
351Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец "Касри Миллат" для участия в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Сообщается, что лидера Казахстана встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
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