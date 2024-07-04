Президент Казахстана встречает лидеров государств-членов ШОС во Дворце Независимости

Лидеры стран-участниц ШОС прибывают во Дворец Независимости для участия в саммите ШОС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Первым во Дворец Независимости прибыл министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Его у главного стенда на первом этаже Дворца встретил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава МИДа Индии и казахстанский лидер обменялись рукопожатиями и сделали совместное фото.

Затем прибыли президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер, президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Отметим, в саммите ШОС принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В саммите также принимают участие генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.