Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана"

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

После этого президентский оркестр исполнил Государственный Гимн, рота Почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев побеседовал с ветеранами. Президент поздравил их с Днем Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия.