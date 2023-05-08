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Акорда Сегодня, 12:22
183
Сегодня, 12:22
183
Фото: Акорда

Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана"

Президент Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

После этого президентский оркестр исполнил Государственный Гимн, рота Почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев побеседовал с ветеранами. Президент поздравил их с Днем Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия.

Видео: Акорда
Видео: Акорда
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Сегодня, 12:22
183
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