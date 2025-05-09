Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к могиле Неизвестного солдата
Сегодня, 13:48
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Сегодня, 13:48Сегодня, 13:48
170Фото: скриншот с видео
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Напомним, сейчас Президент Казахстана участвует в юбилейных торжествах 9 Мая в Москве. Ранее он поприветствовал военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, участвующих в параде на Красной площади. Страну представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.
Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов.
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