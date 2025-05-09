Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Напомним, сейчас Президент Казахстана участвует в юбилейных торжествах 9 Мая в Москве. Ранее он поприветствовал военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, участвующих в параде на Красной площади. Страну представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов.