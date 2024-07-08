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Президент Казахстана внёс изменения в налоговый кодекс

Сегодня, 16:05
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nalogikz.kz Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
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Фото: nalogikz.kz

Касым-Жомарт Токаев подписал изменения в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый   кодекс)"", — говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

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