Президент Казахстана в выставочном центре "Казань Экспо" встретился с участниками XVI Саммита БРИКС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в международный выставочный центр "Казань Экспо", где проходит XVI саммит БРИКС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Касым-Жомарта Токаева встретил Президент России Владимир Путин", - сообщили сотрудники пресс-службы.

На полях XVI Саммита БРИКС в Казани Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с Председателем КНР Си Цзиньпином, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, Президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.