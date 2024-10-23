Президент Казахстана в выставочном центре "Казань Экспо" встретился с участниками XVI Саммита БРИКС
Вчера, 23:43
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Вчера, 23:43Вчера, 23:43
133Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в международный выставочный центр "Казань Экспо", где проходит XVI саммит БРИКС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Касым-Жомарта Токаева встретил Президент России Владимир Путин", - сообщили сотрудники пресс-службы.
На полях XVI Саммита БРИКС в Казани Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с Председателем КНР Си Цзиньпином, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, Президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.
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