Президент Казахстана уволил двоих судей по отрицательным мотивам

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В целом, кадровые перестановки коснулись судей Астаны, Алматы и нескольких областей страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу, двое судей освобождены от должностей по отрицательным мотивам.

"Освободить от занимаемых должностей: (…) по Алматы: судью районного суда №2 Бостандыкского района — Сырлыбаева Каната Кадировича по решению судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка; по Кызылординской области — судью специализированного межрайонного экономического суда — Бекмамбетова Галымжана Вахитовича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка", — говорится в указе Президента РК.

Также глава государства освободил от занимаемых должностей: председателя Костанайского областного суда Анатолия Смолина в связи с уходом в отставку; судью специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны Динару Кабиденову в связи с переходом на другую работу и судью специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Кыдырбека Альхожаева в связи со смертью.

Кроме того, президент провёл ряд назначений. Марлен Бекетов назначен судьей специализированного межрайонного административного суда Астаны, Марал Омарова – судьёй суда Актобе.

Указ вводится в действие со дня подписания.