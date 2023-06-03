Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана

Фото: Акорда

Глава государства прибыл во дворец "Кулие" для участия в церемонии инаугурации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарта Токаева в резиденции Президента встретил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

На церемонии инаугурации Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с избранием на пост Президента Турции.

В свою очередь глава Турции искренне поблагодарил Токаева за его личное участие в церемонии инаугурации

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Анкаре.

Сегодня народу Турции принёс присягу вновь избранный Реджеп Тайип Эрдоган. В числе участников церемонии инаугурации, представители 78 стран мира, в числе которых более 20 глав государств и правительств.