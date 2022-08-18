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Пресс-служба Президента РК 18 Августа, 15:15
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Фото: Пресс-служба Президента РК

Президент Казахстана совершит визиты в Россию и Азербайджан

О планах Касым-Жомарта Токаева на ближайшие дни BaigeNews.kz сообщил Борт №1.

19 августа президент совершит рабочий визит в город Сочи (Российская Федерация).

"В рамках визита состоятся переговоры лидеров Казахстана и России, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества", — говорится в сообщении.

24 августа глава государства по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит Баку.

В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.

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#Касым-Жомарт Токаев #официальный визит
18 Августа, 15:15
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Журналист

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