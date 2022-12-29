Президент Казахстана рассказал об изменениях в судебной системе

Касым-Жомарт Токаев страны принял участие в заседании Сената Парламента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства подчеркнул, что сфера защиты прав человека в фокусе его особого внимания. Он сообщил, что за последние годы в этом направлении был достигнут значительный прогресс.

"Был введён пожизненный мораторий на смертную казнь. К гражданам, совершившим бытовое насилие, будет применяться более строгое наказание. Осуществляется судебная реформа, где основной акцент делается на верховенстве права, независимости и справедливости судей. Еще раз повторю – обеспечение справедливости и законности – это обязанность государства. И этого от нас ждет общество. Поэтому в этом году мы продолжили работу по совершенствованию механизмов защиты прав человека. Уполномоченному по правам человека были предоставлены конституционные гарантии и неприкосновенность. Усилена правоохранительная компетенция Генерального прокурора. Важным шагом стало создание Конституционного Суда. Этот орган начнет свою работу с нового 2023 года и будет обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение норм Конституции. Уверен, что деятельность Конституционного Суда внесет огромный вклад в защиту прав и свобод граждан", – подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что при формировании кадрового состава суда должна соблюдаться преемственность, а на председателя Конституционного суда возлагается особая обязанность. В этой связи он предложил на эту ответственную должность кандидатуру Эльвиры Азимовой.

"Эльвира Абилхасимовна – опытный, квалифицированный специалист. Она очень хорошо знает законотворческую работу, сферу международного права, проработала в министерстве юстиции более 20 лет. Она прошла путь от рядового специалиста до вице-министра. С 2019 года работает Уполномоченным по правам человека. Прошу вас освободить Азимову Эльвиру Абилхасимовну от должности Уполномоченного по правам человека и дать согласие на назначение на должность председателя Конституционного суда", – сказал глава государства.

Депутаты Сената по результатам открытого голосования единогласно поддержали кандидатуру Эльвиры Азимовой.