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Президент Казахстана рассказал о формировании нового промышленного каркаса страны

Сегодня, 11:36
АВТОР
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Акорда Сегодня, 11:36
Сегодня, 11:36
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Фото: Акорда

В своём выступлении Глава государства Касым-Жломарт Токаев рассказал о том, что делается в Казахстане для реальной индустриализации и формирования нового промышленного каркаса страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Я часто посещаю регионы Казахстана с рабочими поездками. В этом году я также побывал в нескольких областях. В каждой области я встречаюсь с представителями общественности, в том числе с бизнесменами. В регионах реализуется много инвестиционных проектов", - сказл он.

Президент отметил, что только в этом году по всей стране реализован 91 инвестиционный проект на сумму 376 миллиардов тенге, благодаря чему создано свыше шести тысяч постоянных рабочих мест.

"Создание дополнительных постоянных рабочих мест – это задача общегосударственного характера. Потому что речь идет о занятости населения, об отходе от иждивенческой психологии в обществе.

В Казахстан приходят мировые и региональные промышленные гиганты. К примеру, недавно в Костанае стартовало строительство завода полного цикла по производству автомобилей Kia, намечен также выпуск и других автомобильных брендов. Мы ставим перед собой конкретную задачу по реальной индустриализации и формированию нового промышленного каркаса страны", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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