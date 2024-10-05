Президент Казахстана провёл ряд встреч
Сегодня, 21:11
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Сегодня, 21:11Сегодня, 21:11
106Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев принял нового заместителя министра обороны – главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан Даурена Косанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства поставил ряд задач по модернизации военно-воздушных сил.
Затем Касым-Жомарт Токаев принял бывшего министра иностранных дел Ерлана Идрисова.
В ходе встречи были затронуты вопросы международной повестки.