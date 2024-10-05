  • 5 Октября, 22:03
  • BAIGENEWS

Президент Казахстана провёл ряд встреч

Сегодня, 21:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 21:11
Сегодня, 21:11
106
Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял нового заместителя министра обороны – главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан Даурена Косанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

Глава государства поставил ряд задач по модернизации военно-воздушных сил.

Затем Касым-Жомарт Токаев принял бывшего министра иностранных дел Ерлана Идрисова.

В ходе встречи были затронуты вопросы  международной повестки.

Самое читаемое

Наверх