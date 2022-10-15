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Борт №1 Сегодня, 16:11
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Фото: Борт №1

Президент Казахстана проводил главу Туркменистана в столичном аэропорту

Государственный визит Сердара Бердымухамедова завершился.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, завершившего свой государственный визит в Казахстан,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegam-канал Борт №1.

Сердар Бердымухамедов 14 октября прибыл в Астану, где принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Россия - Центральная Азия".

Отметим,  первый государственный визит президента Туркменистана состоялся в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

 

Сегодня президенты двух стран провели встречу в узком составе. Приветствуя главу Туркменистана, лидер Казахстана отметил, что народы двух стран связывают исторические и братские узы, и это имеет большое значение для дальнейшего развития казахско-туркменского сотрудничества.  Затем участвовали в  брифинге для представителей СМИ.

Также Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в расширенном формате, договорившись нарастить объёмы взаимной торговли до миллиарда долларов , подписали 14 важных двусторонних документов и сделали совместное заявление.

Бердымухамедов сердечно поблагодарил казахстанского лидера за  тёплый прием и пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Туркменистан.

 

 

Видео: t.me/bort_01
Видео: t.me/bort_01
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#Акорда
Сегодня, 16:11
298
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