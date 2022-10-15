Президент Казахстана проводил главу Туркменистана в столичном аэропорту

Фото: Борт №1

Государственный визит Сердара Бердымухамедова завершился.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, завершившего свой государственный визит в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegam-канал Борт №1.

Сердар Бердымухамедов 14 октября прибыл в Астану, где принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Россия - Центральная Азия".

Отметим, первый государственный визит президента Туркменистана состоялся в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Сегодня президенты двух стран провели встречу в узком составе. Приветствуя главу Туркменистана, лидер Казахстана отметил, что народы двух стран связывают исторические и братские узы, и это имеет большое значение для дальнейшего развития казахско-туркменского сотрудничества. Затем участвовали в брифинге для представителей СМИ.

Также Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в расширенном формате, договорившись нарастить объёмы взаимной торговли до миллиарда долларов , подписали 14 важных двусторонних документов и сделали совместное заявление.

Бердымухамедов сердечно поблагодарил казахстанского лидера за тёплый прием и пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Туркменистан.