Президент Казахстана проведёт пресс-конференцию для СМИ
Сегодня, 18:53
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Сегодня, 18:53Сегодня, 18:53
99Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт пресс-конференцию для представителей СМИ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, передаёт BaigeNews.kz.
Он уточнил, что мероприятие состоится в первом полугодии.
Первая пресс-конференция Токаева состоялась после выборов в июне 2019 года. Он обещал, что подобные мероприятия будут традиционными.
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