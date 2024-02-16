Президент Казахстана проведёт пресс-конференцию для СМИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт пресс-конференцию для представителей СМИ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, передаёт BaigeNews.kz.

Он уточнил, что мероприятие состоится в первом полугодии.

Первая пресс-конференция Токаева состоялась после выборов в июне 2019 года. Он обещал, что подобные мероприятия будут традиционными.