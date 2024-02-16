  • 16 Февраля, 19:42
  • BAIGENEWS

Президент Казахстана проведёт пресс-конференцию для СМИ

Сегодня, 18:53
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:53
Сегодня, 18:53
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт пресс-конференцию для представителей СМИ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, передаёт BaigeNews.kz

Он уточнил, что мероприятие состоится в первом полугодии.

Первая пресс-конференция Токаева состоялась после выборов в июне 2019 года. Он обещал, что подобные мероприятия будут традиционными.

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