Указом Главы государства Койшибаев Габит Бейбутович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Монголии, передаёт BaigeNews.kz.

Также указами Президента:

Сейтакынов Алмас назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Монголии;



Викторов Сергей Александрович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка;



Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Сулейменов Олжас Мухамедгалымович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла Казахстана в Украине.