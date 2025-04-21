Президент Казахстана произвёл новые дипломатические назначения
Сегодня, 09:04
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Сегодня, 09:04Сегодня, 09:04
145Фото: Акорда
Указом Главы государства Койшибаев Габит Бейбутович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Монголии, передаёт BaigeNews.kz.
Также указами Президента:
Сейтакынов Алмас назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Монголии;
Викторов Сергей Александрович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Сулейменов Олжас Мухамедгалымович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству.
Ранее Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла Казахстана в Украине.
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