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Президент Казахстана произвёл новые дипломатические назначения

Сегодня, 09:04
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Акорда Сегодня, 09:04
Сегодня, 09:04
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Фото: Акорда

Указом Главы государства Койшибаев Габит Бейбутович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Монголии, передаёт BaigeNews.kz.

Также указами Президента:

Сейтакынов Алмас назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Монголии;

Викторов Сергей Александрович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Сулейменов Олжас Мухамедгалымович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла Казахстана в Украине.

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