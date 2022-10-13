Президент Казахстана призвал направить усилия на формирование новой повестки мира

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев, открывая в Астане VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, отметил важную задачу, стоящую перед участниками саммита, — достижение устойчивости в международных отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных угроз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"На мой взгляд, особо важной задачей, стоящей перед нами, является достижение устойчивости в международных отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных угроз. Критически важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу. Прежде всего, нам всем следует направить усилия на формирование новой повестки мира с целью укрепления значения Азиатского континента в глобальной системе международных отношений. Как вы знаете, Азия внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации", — сказал президент.

Токаев отметил историческое значение стран Азии в развитии макрорегиона.

"На протяжении нескольких тысячелетий государства нашего макрорегиона выступали основной движущей силой общественного, культурного, технологического прогресса всего человечества. Этот колоссальный исторический опыт может стать прочным фундаментом для построения нового устойчивого и инклюзивного миропорядка, основанного на принципах суверенного равенства, мирного сосуществования и справедливости", — отметил глава Казахстана.

Напомним, в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В нём принимают участие главы государств и правительств стран СВМДА.