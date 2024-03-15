Президент Казахстана призвал интеллигенцию к единству
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном Курултае в Атырау, обратился к казахстанской интеллигенции, передаёт BaigeNews.kz.
"Минувшей осенью в Послании мною был объявлен переход к новой экономической политике. В начале февраля сменилось Правительство, перед которым поставлены новые задачи. Однако, чтобы стать действительно развитой страной, решения одних лишь экономических задач недостаточно. Мы должны действовать комплексно, определив ориентиры не только в социально-экономической, но и в идеологической сфере. Поэтому в текущем году очередное заседание Национального курултая проходит не летом, а намного раньше. В этой связи хочу отдельно остановиться на следующих актуальных вопросах", - сказал президент.
Прежде всего, как отметил президент, крайне важно укреплять единство нашего народа.
"Вы знаете, что об этом я говорю постоянно. Нация, объединенная общими устремлениями, никогда не останется внакладе, всегда будет впереди. В укреплении единства народа особая роль принадлежит интеллигенции, особенно представителям старшего поколения, к которым прислушиваются в обществе. Они – цвет и гордость нашей нации.
Единство народа начинается с единства его интеллигенции. Иными словами, первостепенное значение имеет солидарность и согласие среди известных и уважаемых в нашем обществе людей. Они должны подавать пример и говорить о действительно больших и созидательных темах, способствующих укреплению единства нации, правильному воспитанию подрастающего поколения", - сказал он.
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