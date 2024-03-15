Президент Казахстана призвал интеллигенцию к единству

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном Курултае в Атырау, обратился к казахстанской интеллигенции, передаёт BaigeNews.kz.

"Минувшей осенью в Послании мною был объявлен переход к новой экономической политике. В начале февраля сменилось Правительство, перед которым поставлены новые задачи. Однако, чтобы стать действительно развитой страной, решения одних лишь экономических задач недостаточно. Мы должны действовать комплексно, определив ориентиры не только в социально-экономической, но и в идеологической сфере. Поэтому в текущем году очередное заседание Национального курултая проходит не летом, а намного раньше. В этой связи хочу отдельно остановиться на следующих актуальных вопросах", - сказал президент.

Прежде всего, как отметил президент, крайне важно укреплять единство нашего народа.