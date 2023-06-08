Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала

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Касым-Жомарт Токаев предложил участникам Форума "Астана" провести региональный климатический саммит в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН и других международных организаций, передаёт BaigeNews.kz.

"Наша страна могла бы предложить огромные возможности "зеленой" экономики и стать центром возобновляемой энергетики. Однако время не на нашей стороне. Для декарбонизации и создания "зеленой" экономики с необходимой скоростью нам нужны ресурсы и партнерские отношения", - отметил глава государства.

По его словам, чрезвычайная климатическая ситуация на планете является нагляднейшим примером нашей взаимозависимости и общей судьбы. Хотим мы того или нет, но мы связаны друг с другом, заявил Токаев.

"Учитывая эту реальность, тот, кто придумает, как работать вместе, добьется успеха, а неспособный – потерпит неудачу. Принципы и ценности ООН, лежащие в основе многостороннего подхода, являются не просто наиболее эффективным способом решения этой проблемы – это единственный путь. Таковы принципы, интеллектуальные корни Международного форума Астана – пространства для диалога с целью решения общих проблем и продвижения к сотрудничеству, развитию и прогрессу", - сообщил президент РК.

Он отметил, что уровень воды в двух великих рреках Центральной Азии - Сырдарье и Амударье – к 2050 году снизится примерно на 15%. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу в регионе, Казахстан призвал другие страны выделять больше ресурсов на поддержку Международного фонда спасения Арала.