Президент Казахстана: Пришло время окончательно искоренить бюрократию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что убежден, что государственная служба должна превратиться в передовую отрасль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Пришло время окончательно искоренить бюрократию, бумажную волокиту, накопившуюся на протяжении многих лет. Все процессы в системе государственной службы должны быть прозрачными. Государство должно служить человеку. В стране нужно сформировать модель госслужбы, которая в полной мере защищает интересы граждан. Необходимо внедрять новые подходы к работе, отвечающие требованиям времени и запросам общества. Следует установить четкие критерии, по которым будет оцениваться деятельность государственных служащих. Другими словами, система оценки должна постоянно обновляться. Важно, чтобы вся работа, выполненная госслужащими, учитывалась. Главное, чтобы каждый государственный служащий был готов работать максимально эффективно в соответствии со стратегическими задачами, стоящими перед страной", – сказал Глава государства.

Наряду с этим президент призвал оптимизировать систему государственной службы с помощью IT-решений.