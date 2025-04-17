В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами семи государств, передаёт BaigeNews.kz.

Верительные грамоты Главе государства вручили посол Республики Беларусь Алексей Богданов, посол Королевства Таиланд Пияпин Нийомреркс, посол Республики Молдова Штефан Горда, посол Республики Союза Мьянмы Тит Линн Оун, посол Республики Кения Питер Мутуку Матуки, посол Республики Албания Блерта Кадзадеш и посол Итальянской Республики Антонелло де Руи.

Глава государства поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в нашей стране и заверил, что Казахстан окажет всестороннюю поддержку в их деятельности.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую и многовекторную внешнюю политику. Президент отметил, что в международных отношениях важно руководствоваться принципами, основанными на диалоге и сотрудничестве, а также соблюдения Устава ООН.