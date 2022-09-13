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Президент Казахстана принял председателя Управления мусульман Кавказа
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.
Собеседники отметили, что межконфессиональный диалог является важным инструментом совместного поиска путей сплочения международного сообщества.
Президент Казахстана высказал уверенность в том, что итоги Съезда мировых духовных лидеров будут способствовать общему единению перед лицом глобальных вызовов и внесут весомый вклад в укрепление межнационального согласия, мира и стабильности.
Глава государства также отметил важность укрепления уз дружбы и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Азербайджана.
Председатель Управления мусульман Кавказа положительно оценил итоги недавнего визита Касым-Жомарта Токаева в Баку, а также отметил значительный вклад Казахстана в развитие диалога религий и цивилизаций.
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