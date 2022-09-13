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Борт№1 Сегодня, 14:38
115
Фото: Борт№1

Президент Казахстана принял председателя Управления мусульман Кавказа

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

 

Собеседники отметили, что межконфессиональный диалог является важным инструментом совместного поиска путей сплочения международного сообщества.

Президент Казахстана высказал уверенность в том, что итоги Съезда мировых духовных лидеров будут способствовать общему единению перед лицом глобальных вызовов и внесут весомый вклад в укрепление межнационального согласия, мира и стабильности.

Глава государства также отметил важность укрепления уз дружбы и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Азербайджана.

Председатель Управления мусульман Кавказа положительно оценил итоги недавнего визита Касым-Жомарта Токаева в Баку, а также отметил значительный вклад Казахстана в развитие диалога религий и цивилизаций.

Борт№1
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#Токаев #Съезд лидеров мировых религий
Сегодня, 14:38
115
Журналист

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