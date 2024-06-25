Президент Казахстана принял министра иностранных дел Мальты Иана Борча

В ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ианом Борчем обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, а также взаимодействие в рамках ОБСЕ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как отметил глава государства, в условиях нынешних вызовов безопасности ОБСЕ проводит планомерную работу по всем трём измерениям в регионе и за его пределами. Он подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству со всеми сторонами в достижении целей, закреплённых в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года.

"Мы готовы прилагать усилия для достижения этих благородных целей и продолжить работу совместно с мальтийским председательством для обеспечения всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве безопасности", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев передал тёплые пожелания президенту Мальты Мириам Спитери Дебоно и заявил о готовности укрепить двустороннее взаимодействие и придать импульс казахско-мальтийским отношениям.