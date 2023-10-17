Президент Казахстана предался ностальгии в Пекине
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Пекинский лингвистический институт, в котором проходил стажировку 40 лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана тепло побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал Касым-Жомарту Токаеву в Пекинском лингвистическом институте во время его стажировки.
"Мне очень приятно спустя 40 лет вновь оказаться в стенах моего университета и встретить Вас в добром здравии. Хочу особо отметить Ваше трудолюбие, стойкость и бодрость духа. Знания, которыми Вы делились со своими учениками, бесценны. Все это подтверждает Ваш профессионализм, усердие и любовь к своему делу. Я знаю, что Вы находитесь на заслуженном отдыхе. Несмотря на это, Вы продолжаете участвовать в общественной жизни университета и вносите большой вклад в развитие межкультурных связей", – сказал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил пожилого преподавателя и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.
После беседы Главе государства показали архивные документы о его учебе в университете.
Затем президент Казахстана подарил Пекинскому университету языка и культуры портрет Абу-Насра Аль-Фараби и встретился с казахстанскими студентами, обучающимися в учебном заведении.
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