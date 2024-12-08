Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Рахмонова с победой в UFC над ирландцем Ианом Гэрри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства пожелал казахстанскому атлету дальнейших успехов в профессиональном спорте.

Напомним, непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов одолел ирландца Иэна Гэрри в полусреднем весе на турнире UFC 310 в американском Лас-Вегасе. Победу "Номаду" присудили решением судей после боя в пять раундов.

Это 19-я по счёту победа Шавката и первое поражение Иэна.