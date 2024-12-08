Президент Казахстана поздравил Шавката Рахмонова с победой
Сегодня, 11:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:31Сегодня, 11:31
100Фото: nstagram.com/shavkatrahkmonov94
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Рахмонова с победой в UFC над ирландцем Ианом Гэрри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства пожелал казахстанскому атлету дальнейших успехов в профессиональном спорте.
Напомним, непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов одолел ирландца Иэна Гэрри в полусреднем весе на турнире UFC 310 в американском Лас-Вегасе. Победу "Номаду" присудили решением судей после боя в пять раундов.
Это 19-я по счёту победа Шавката и первое поражение Иэна.
Самое читаемое
- Мужчины молились посреди дороги в Алматы: инцидент прокомментировали в полиции
- Здание в Астане подсветили в честь поединка Шавката Рахмонова с Иэном Гэрри
- Экс-модель Playboy предложила Шавкату Рахмонову раздеться
- Спасатели сломали часть стены для спасения годовалого малыша в Косшы
- Двойное убийство произошло в Караганде