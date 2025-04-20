Президент Касым-Жоммарт Токаев поздравил христиан с Пасхой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Этот светлый праздник олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих. Глубоко символично, что в этом году православные, католики и протестанты всего мира отмечают Пасху в один день. Христианство, как и другие религии, играет важную роль в жизни нашего общества. Продвигая высокие гуманистические идеалы, пасхальные традиции издревле содействуют сохранению семейных ценностей и укреплению сплоченности и солидарности нашего народа, призывают людей к добру и согласию", — отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что общенациональное единство, взаимопонимание и гармония между представителями всех этносов и конфессий всегда будут надежной основой устойчивого прогресса Казахстана.