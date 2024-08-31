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Президент Казахстана поздравил короля Малайзии

Сегодня, 12:01
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:01
Сегодня, 12:01
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Фото: Акорда

Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Малайзии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства поздравил Короля Султана Ибрагима.

"Подчеркнув высокие социально-экономические достижения Малайзии, Президент с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Султану Ибрагиму успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания", — говорится в сообщении.

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